جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، 225 حملة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة بمركزي الزقازيق وبلبيس تم خلالها فحص عادم 16495 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 2505 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بمركزي الزقازيق وبلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم 16495 سيارة، و5445 سيارة تعمل بالبنزين و11050 سيارة تعمل بالسولار واسفر الفحص عن تحرير 105 مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين و2400 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار بإجمالي 2505 مخالفات.