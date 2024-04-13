محافظ الشرقية يطمئن على نتيجة إصلاح خطوط مياه الشرب بصان الحجر

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، من المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الانتهاء من أعمال إصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصة المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصة بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصة بعزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة توصيل مياه الشرب مرة أخرى للمنازل.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات بالشركة إخطاراً يفيد حدوث تسريب بعدد من خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وضعف وصول مياه الشرب للمنازل بقرية الفشاشنة وعزب الشعراوي وأولاد علي وأبو جويفل وعبد النبي وكذلك قرية القصبي شرق وعزبة الرست تم الدفع بفريق عمل متكامل من فرع الشركة بصان الحجر مجهز بكافة المعدات اللازمة لمتابعة الموقف والبدء في اعمال الحفر والاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بصورة طبيعية حتى لا تفسد فرحة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصة المؤدي لرافع الفشاشة وخط 4 بوصة بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصة بعزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة ضخ مياه الشرب بصورة طبيعية للقرى والعزب المستفيدة، لافتا إلى أنه فور ورود أي إخطار بضعف أو تسرب للمياه من خلال رقم الخط الساخن 125 الخاص بالشركة يتم التحرك فورا لإزالة أسباب أي شكاوى قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.