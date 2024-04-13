تامر حسني يشوق جمهوره بصورة مع الجيتار: "بلف حوالين فكرة جديدة"

نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليشارك بها جمهوره فى أحدث ظهور له.

وعلق الفنان تامر حسنى على الصورة قائلا: "بقالي كتير ممسكتش الجيتار بس بقالي حوالي ٦ ساعات قاعد كده بلف حوالين فكرة جديدة، لحد ما أخلصها نهاركم أحلى حاجة".

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا مع المنشور، ووجه الجمهور رسالة أنه ينتظر عمل غنائي جديد، وهنأ بعضهم الفنان تامر حسنى بمناسبة عيد الفطر.

ويستعد الفنان تامر حسنى لمجموعة من الجولات الفنية لإحياء عدد من الحفلات، بين مصر والدول العربية بمناسبة الموسم الصيفي المقبل.

يشار إلى أن الفنان تامر حسنى كان قد تعرض خلال الفترة الماضية لحملات هجوم شديد من قبل جمهوره، بعد ظهوره فى إحدى الحملات الإعلانية لمنتج من منتجات المقاطعة لدعمها الكيان الإسرائيلي المجرم.

وشارك الفنان تامر حسنى شارك فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "تاج"، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو" .

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.