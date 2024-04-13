غرق طفل في حوض مياه لري الأراضي الزراعية بالقليوبية

شهدت قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، واقعة غرق طفل في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن وسؤال أهلية المتوفي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل ويدعى "إبراهيم ا" 6 سنوات بالاستحمام في حوض خرسانى مخصص لري الأراضي الزراعية غرق في مياه الحوض، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.