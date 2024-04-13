إسرائيل تحذر إيران: ستتحمل عواقب تصعيد الوضع

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إيران من أنها “ستتحمل عواقب اختيار تصعيد الوضع أكثر”.

ويأتي هذا التحذير بعد أن استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يذكر هاجاري الحادث، مشيرًا إلى أنه ربما تم تصويره من قبل، لكنه قال: “إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال: “بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 أكتوبر، وقام حزب الله المدعوم من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 تشرين أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، قامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الأمر إلى صراع عالمي".

وأضاف أن "إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر".

وأشار إلى أن “إسرائيل في حالة تأهب قصوى، لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر ونحن أيضًا على استعداد للرد”.