حبس المتهم بقتل عامل في مشاجرة بقرية جزيرة الأحرار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل عامل في مشاجرة بقرية جزيرة الأحرار 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب، وكذلك الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

وقال شقيق الشاب المتوفى في المشاجرة، إن الجناة قتلوا شقيقه في منزله دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية.

وأضاف أن المتهم وأولاده الثلاثة قتلوا شقيقي أمام منزل الأسرة في القرية بعد أن تعدوا عليه بالشوم والعصي.

وشهدت قرية جزيرة الأحرار بدائرة مركز شرطة طوخ مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقة أسفرت عن مصرع عامل وإصابة شقيقه، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طوخ، ووجود متوفى ومصاب.

توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات سابقة، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب أحمد نصر معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.