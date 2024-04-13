بالفيديو.. أستاذ أوبئة: السرنجات ذاتية التدمير لا تسبب أي إصابات للأطباء والممرضين

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، إنه سيتم تشغيل أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من السرنجات إحداهما العادية والأخرى هى ذاتية التدمير.

وأضاف "عنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السرنجات ذاتية التدمير لا تسبب أي وخز بالخطأ للطبيب أو الممرض، فضلا عن أنها تستخدم مرة واحدة، موضحًا أن كل ممرض في مصر كان يتعرض للوخز بالخطأ مرتين أو 3 مرات في السنة وتكلفة الوخز بالخطأ 6 آلاف جنيه.

وتابع، أن 35% من إصابات الأطباء داخل مستشفيات أمريكا تكون نتيجة الوخز الخطأ، مؤكدًا أن 4.4% من إصابات الإيدز قادمة من الوخز بالخطأ من الإبر.

وأردف أستاذ علم الأوبئة، أن وجود مثل هذا المصنع سيقضي على انتشار الأمراض بسبب الوخز الخطأ من الإبر، ومن هذه الأمراض الإيدز وفيروس سي.