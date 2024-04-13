ضبط 5.5 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

فى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 5.5 طن لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، و4.5 طن دواجن غير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 21 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.