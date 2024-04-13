مصرع 3 فتيات وإصابة 8 مواطنين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في البحيرة

لقيت 3 فتيات مصرعهن، وأصيب ثمانية مواطنين آخرين، في حادث مأساوي على طريق جناكليس بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث وبدأت التحقيقات في الواقع، حيث تبين أن الحادث وقع عندما كانت سيارة ميكروباص تسير على طريق جناكليس في مركز أبو المطامير، وفجأة انحرفت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث للحادث عن مصرع كلا من: "ولاء بدوي سعد" (16 عامًا) و"رحمة صابر فتياني" (21 عامًا) وفتاة أخرى هويتها غير معروفة.

وأصيب ثمانية ركاب آخرين كانوا في السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج، تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادث المأساوي.