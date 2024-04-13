خاص| أول تعليق لنقيب الموسيقيين على الشكوى المقدمة ضد بيكا وكمال وشاكوش

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة مثل أى مؤسسة تقضى إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن الشكوى المقدمة ضد الثلاثى حمو بيكا، وعمر كمال، وحسن شاكوش.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه في حالة وصول أي شكوى للنقابة يتم إيداعها بإدارة الشئون القانونية ثم عرضها على النقيب العام ومجلس الإدارة، وعلى لجنة التحقيقات، ثم يتم إصدار القرار المناسب سواء بنظر الشكوى من قبل النقابة حسب محتوى الشكوى، في إطار اختصاص النقابة العامة، أو رفضها إذا كانت الشكوى جنائية وفي هذه الحالة تكون جهة الاختصاص الرسمية هي النيابة العامة والقضاء المصري.

جاء ذلك بعد انتشار خبر تقديم أحد المحامين شكوى لنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق مع مؤدي المهرجانات "حمو بيكا " و"شاكوش" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنا في البلد عضمه"، واتهامهم بالتزوير والبلطجة، حيث إن الثلاثي مؤدي المهرجانات تلفظوا بألفاظ نابية تجاه المنتقدين لسلوكهم غير القانوني بالمخالفة لقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978.