في ذكرى وفاته.. سيد زيان نجم شباك المسرح الذي خذلته السينما

تحل اليوم السبت، الموافق ١٣ إبريل، ذكرى وفاة أحد نجوم الفن المصري خلال السنوات الأخيرة، وهو نجم الكوميديا والتراجيديا إذا لزم الأمر الراحل سيد زيان.

المسرح العسكري

بسبب دراسة الميكانيكا والتخصص في الطائرات الحربية، كان شغف الفنان سيد زيان بالمسرح السبب الرئيسي في التحاقه بالمسرح العسكري، وانضم بعدها لفرق مسرحية بحثاً عن تحقيق حلمه بالعمل المسرحي.

البداية الحقيقية "سيدتي الجميلة"

كانت مسرحية سيدتي الجميلة بطولة النجم الكبير فؤاد المهندس والمبدعة شويكار، وظهر من خلالها سيد زيان بموهبة فنية استثنائية استطاع من خلالها تقديم نفسه فى عالم الفن، وخاصة المسرح والذى أثبت من خلاله موهبته الكبيرة وحضوره الطاغي على خشبة المسرح، لتتوالي الأعمال المسرحية، ويظل الراحل سيد زيان نجم شباك المسرح لأعماله.

أبرز أعماله الفنية

في رحلة فنية كبيرة قدم الراحل سيد زيان العديد من الأعمال الفنية خلال مشوار فني كبير، وأبرز تلك الأعمال على مستوى السينما قدم أفلام "شيء من الحب، أبو ربيع، آنسات وسيدات، أبناء الصمت، العمالقة، البيه البواب، الجراج، البنات و المرسيدس، ليلة ساخنه، ليالي الصبر"، وعلى مستوى الدراما قدم "ساكن قصادي، المال والبنون، وكسبنا القضية، البحث عن الضحية، أبو قلب دهب، حصاد الشر، الزمار، الفرسان"، وفى المسرح تألق في العديد من الأعمال المسرحية أبرزها "رجل آيل للسقوط، زيارة بعد نص الليل، سيدتي الجميلة، عشرة علي عشرة، أبو زيد، العسكرى الأخضر، خد الفلوس واجري، مين ميحبش زوبا، البرشوت، واحد ليمون والتاني مجنون".

نجم المسرح الذى خذلته السينما

أبدع الراحل سيد زيان فى العروض المسرحية التى شارك بها منذ بداياته الفنية، وأثبت موهبة فنية كبيرة وثقل على خشبة المسرح، حتى تدرج ليتصدر بطولة الكثير من العروض المسرحية، وأصبح اسم سيد زيان شهادة ضمان لعرض مسرحي ناجح، وله جمهور يثق فى تلك الموهبة المسرحية.

ولكن لم يحقق الفنان سيد زيان تلك النجومية على مستوى السينما والدراما، بل اكتفي أن يشارك فى الأعمال بأدوار بعيدة عن البطولة وتصدر الأفيشات، ولأنه مبدع وفنان كبير، ترك بصمة وأثر كبير فى كل الأدوار التى لعبها، حتى البعيدة عن أدوار البطولة، وعلى سبيل المثال دوره فى مسلسل الراية البيضاء، ومسلسل المال والبنون، وغيرها من الأعمال.

الوفاة

توفي الفنان سيد زيان فى مثل هذا اليوم ١٣ إبريل عام ٢٠١٦، بعد أزمة صحية طويله ظل فى صراع مع المرض حتى وفاته.