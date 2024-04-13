"تنظيم الاتصالات": ارتفاع ملحوظ في استخدام الإنترنت خلال رمضان

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقريره السنوي حول استخدام الإنترنت في مصر خلال رمضان 2024، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في الاستخدام مقارنةً بالعام السابق.

وفقًا للتقرير، شهدت خدمات الإنترنت المحمول زيادة بنسبة 74%، مع إضافة 9 مليون مستخدم جديد، بينما زاد استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 29% وتم إضافة 800 ألف مستخدم جديد.

التقرير يوضح أيضًا تفاصيل الزيادات في استخدام تطبيقات معينة خلال نفس الفترة.

فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الزيادة في مقاطع الفيديو الترفيهية القصيرة 41%، والبريد الإلكتروني 30%، وخدمات بحث الخرائط 81%. كما شهدت خدمات مشاهدة المحتوى الترفيهي والدردشة الإلكترونية ارتفاعات بنسبة 41% و10% على التوالي.

في المقابل، تراجع استخدام التسوق الإلكتروني بنسبة 3%، وانخفضت أيضاً استخدام منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 20%.

يعرض التقرير بيانات مفصلة تبرز كيف تغيرت عادات المستخدمين في استخدام الإنترنت خلال الشهر الكريم، مما يؤكد على التحولات السريعة والمستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر .