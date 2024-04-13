العالم يقرأ.. قائمة الروايات الأكثر مبيعًا في الغرب

تحرص "البوابة نيوز" على تقديم كل ما هو جديد في عالم الكتب، لذلك نستعرض في السطور التالية قائمة الروايات الأكثر مبيعا في الغرب، حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية.

رواية "فقط لفصل الصيف"

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية فقط لفصل الصيف بواسطة آبي جيمينيز، وتدور حول "جاستن" و"إيما"، الذين يقيمان علاقة غرامية على جزيرة خاصة على بحيرة "مينيتونكا".

رواية "النساء"

بينما جاءت في المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، رواية النساء لـ كريستين هانا، وتدور أحداث الرواية في عام 1965، تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام قبل أن تعود إلى أمريكا المنقسمة حول الحرب.

رواية "طاولة لشخصين"

كما جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية طاولة لشخصين بواسطة أمور تاولز، فهى عبارة عن مجموعة من ست قصص قصيرة مقرها في مدينة نيويورك تدور أحداثها خلال العصر الذهبي لهوليوود.

رواية "الجناح الرابع"

وجاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية "الجناح الرابع"، لـ ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول شخصية فيوليت سورينجيل.

رواية "لهب الحديد"

كما جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز رواية "لهب الحديد" وتدور أحداث الرواية حول امرأة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.