ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15266 طن تشمل : 7295 طن كلينكر و 5200 طن يوريا و 2771 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11200 طن قمح ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 481 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1199 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51122 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164295 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 5791 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1003 شاحنة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40402 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170305 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6634 شاحنة.