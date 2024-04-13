طالب يقتل زميله بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر واقعة قتل مؤسفة، حيث أقدم طالب على قتل زميله طعنا بالسكين في مشاجرة بينهما للخلاف على الجيرة وتم نقل الجثة إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد تلقى مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من المستشفى بوصول طالب مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات أنه بسؤال والد المجنى عليه أفاد بحدوث مشاجرة نجله المتوفى وآخر طالب لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم.