بالفيديو.. أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا بد من اغتنام فضل صيام الست من شوال

أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا بد من اغتنام فضل صيام الستة أيام من شوال، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله"، قائلا: "ثوابها عظيم".

وقال "طنطاوي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم "صام الدهر كله" يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها، واستشهد ببعض أقوال ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم "صيام شهرا بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين".

وأوضح، أنه تم تسميه صيام الستة أيام من شوال باسم "الستة البيض" يرجع إلى أن العلماء قد أخذوها من الغرة فإن غرة الشيء هو البياض الموجود في الوجه، وأيضا كمثل غرة شهر محرم وغرة شهر شوال وهي بداية الشهر، مؤكدا على عدم بداية الصيام أول يوم العيد.