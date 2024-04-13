ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأربعاء.. ندوة «تغير المناخ.. إلى أين؟» بالمجلس الأعلى للثقافة

بوستر الندوة
بوستر الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

  يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة هشام عزمي، ندوة بعنوان "تغير المناخ.. إلى أين؟"، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة، يوم الأربعاء المقبل 17 أبريل 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة المجلس.

يدير الندوة فتحي عبد العزيز أبو راضي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية الأسبق.

يشارك في الندوة كلا من: شاكر محمد أبو المعاطي، أستاذ المناخ مركز البحوث الزراعية، شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية "وزارة البيئة"، ونقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عادل عبد الله سليمان، خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مجدي توفيق خليل، أستاذ البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس.

المجلس الأعلى للثقافة ندوة تغيير المناخ لجنة الجغرافيا والبيئة هشام عزمى اخبار الثقافة