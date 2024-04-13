انفجار وتهتك ونزيف.. 50 مصابا بالعين يدخلون المستشفى الجامعي بسوهاج بسبب بمب العيد

صرح الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن استقبال الطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصاب في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصورايخ العيد، وذلك علي مدار ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتي يتم تماثلها للشفاء.

من جهته، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية اعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالباً في اوقات الأعياد، موضحاً أنه تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، إن القسم استقبل ما يزيد عن ٥٠ مريض مصاب بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، موضحاً أن اغلب الإصابات خطيرة منها ما أدي الي انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام للأعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانوية وحالات مياه بيضاء تصادمية وعدد كبير من اصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية.

وأضاف أن القسم أجري ما يقرب من ٣٥ عملية جراحية من الحالات التي تم استقبالها والباقي ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.