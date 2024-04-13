إقبال جماهيري كبير في افتتاح ليالي أهلا بالعيد بالحديقة الثقافية (صور)

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالات "أهلا بالعيد" المقامة بالحديقة الثقاقية للأطفال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وشهد الافتتاح، الذى أقيم مساء أمس الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤، إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تم تقديم ورش فنية متنوعة لفنانى الحديقة على المسطح الأخضر منها:

_ "رسم على الوجه" الفنانة حنان المفتي، الفنانة مروة طلبة.

_ "ورد العيد" وردة بالورق الفنانة شيماء مصطفى.

_ "المهرج" تشكيل بالورق الفنانة ولاء يسري.

_ "رسم عن العيد" الفنانة نهى حراز.

وعلى المسرح الروماني تم تقديم عروض فنية متنوعة منها:

_ عرض الأراجوز للفنانة ولاء يسري، والفنان أحمد جابر.

_ عروض فريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

_ فقرات غنائية مقدمة من الشباب هاجر هشام وماجد عبد الفتاح.

وتستمر ليالي أهلا بالعيد حتى غدًا الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤.

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