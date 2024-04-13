ضبط 440 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة في دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط حملات مكبرة للرقابة على المحال والمطاعم تنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة ودكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات والدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزارة والمطاعم حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتورة رحاب سلامة رئيس قسم المجازر والدكتور حسام ابو العنين مفتش بيطرى فى حضور الدكتور عماد حمدى وكيل المديرية بالاشتراك مع الرقابة التموينيه بضبط ٤٤٠ كيلو من الفسيخ والاسماك المستوردة منتهية الصلاحية ، الدواجن المتبلة والفيليه والكبدة والمصنعات ) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى )

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

وكثفت مديرية الصحة حملاتها على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين ،

حيث استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على ١٢٠ منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم رصد مخالفات ل٥٩ منشأة تدار بدون ترخيص و ٦ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة ،حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الادارى وإيقاف التشغيل حيالها.

وعلى جانب آخر،فقد تم ضبط ٤ طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان ، واعدام٣٠٠ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١٩٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله ، كما تم سحب ٢١ عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

