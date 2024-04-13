ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

إزاي تظبط وقت النوم بعد العيد.. ابتعد عن الموبايل والقيلولة

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعانى الكثير من الأشخاص من مشاكل فى النوم خاصة بعد تغيير أوقاتنا فى شهر رمضان وبعد العيد حيث يجد معظمنا ارهاق فى النوم مبكرا مما يصعب علينا الرجوع إلى روتين حياتنا الطبيعية، ووفقا لموقع "Healthline" إليك بعض النصائح المفيدة  للسيطرة على صعوبة النوم والسهر بعد انتهاء شهر رمضان والعيد.

نصائح مفيدة لانتظام عادات النوم الطبيعية بعد انتهاء رمضان والعيد
أولا يجب تحديد وقت معين للنوم بما يتلائم مع روتين حياتك اليومى والالتزام به، كما من المهم تحديد موعد للاستيقاظ أيضا. 

من الأفضل الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة، حيث يعمل على الاسترخاء والهدوء بما يمهد على النوم مباشرة دون معاناة.

عدم تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها، خاصة قبل النوم.

الأفضل تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية التى قد تساعدك على الاسترخاء والهدوء قبل النوم.

ابتعد عن النوم القيلولة أثناء ساعات النهار حتي لا يحدث لك قلق وأرق عند النوم ليلا .

عدم النظر فى الشاشات مثل الموبايل واللاب توب والتليفزيون قبل النوم، فقد ينتج عنه الأرق والشعور بصعوبة عند الذهاب للنوم، كما ينصح بإيقاف تنبيهات الموبايل عند النوم لتجنب الإزعاج أو النظر فى الهاتف ومن ثم تعطيل نومك.

انتهاء شهر رمضان شهر رمضان والعيد النوم ليلا النوم الطبيعى النصائح ابتعد عن الموبايل ونوم القيلولة