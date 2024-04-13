إزاي تظبط وقت النوم بعد العيد.. ابتعد عن الموبايل والقيلولة

يعانى الكثير من الأشخاص من مشاكل فى النوم خاصة بعد تغيير أوقاتنا فى شهر رمضان وبعد العيد حيث يجد معظمنا ارهاق فى النوم مبكرا مما يصعب علينا الرجوع إلى روتين حياتنا الطبيعية، ووفقا لموقع "Healthline" إليك بعض النصائح المفيدة للسيطرة على صعوبة النوم والسهر بعد انتهاء شهر رمضان والعيد.

نصائح مفيدة لانتظام عادات النوم الطبيعية بعد انتهاء رمضان والعيد

أولا يجب تحديد وقت معين للنوم بما يتلائم مع روتين حياتك اليومى والالتزام به، كما من المهم تحديد موعد للاستيقاظ أيضا.

من الأفضل الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة، حيث يعمل على الاسترخاء والهدوء بما يمهد على النوم مباشرة دون معاناة.

عدم تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها، خاصة قبل النوم.

الأفضل تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية التى قد تساعدك على الاسترخاء والهدوء قبل النوم.

ابتعد عن النوم القيلولة أثناء ساعات النهار حتي لا يحدث لك قلق وأرق عند النوم ليلا .

عدم النظر فى الشاشات مثل الموبايل واللاب توب والتليفزيون قبل النوم، فقد ينتج عنه الأرق والشعور بصعوبة عند الذهاب للنوم، كما ينصح بإيقاف تنبيهات الموبايل عند النوم لتجنب الإزعاج أو النظر فى الهاتف ومن ثم تعطيل نومك.