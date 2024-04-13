بالفيديو.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 28 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم محافظات الجمهورية تشهد استقرارًا في حالة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري تصل الى 28 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأجواء دافئة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون درجة حرارتها اقل من القاهرة الكبري مع اجواء حارة على المناطق الجنوبية خاصة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خاصة في فترات النهار وتحديدا مع فترة الظهيرة مع شدة ارتفاع الشمس.

وتابعت، أنه سيكون هناك زيادة في فترات سطوع اشعة الشمس وهو ما يزيد الاحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أنه فور غياب أشعة الشمس خاصة في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر وتميل الأجواء الى البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه سيكون هناك نشاط للرياح و تصل سرعتها من 30 إلى40 كيلو متر فى الساعة مما يزيد الشعور بـ تلطيف الاجواء فى معظم محافظات الجمهورية.