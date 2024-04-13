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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصريح بدفن جثتي طفلين شقيقين لقيا مصرعيهما في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة الابراهيمية اليوم السبت، التصريح بدفن جثتي طفلين شقيقين لقيا مصرعيهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية علي الطريق العام.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول طفلين شقيقين جثة هامدة وذلك اثر وقوع حادث مرورى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين التى أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتى الطفلين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساتها وكيفية وقوعها.

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