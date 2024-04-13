سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى الكونغو قبل مواجهة مازيمبي

يسافر سمير عدلى المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي الكونغو خلال الأيام المقبلة للترتيب وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الفريق وملاعب التدريب قبل خوض لقاء مازيمبى الكونغولى.

ويحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 أبريل الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وصعد مازيمبي الكونغولي إلى نصف النهائي على حساب بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.