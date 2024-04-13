أستراليا.. مقتل وإصابة 8 أشخاص خلال هجوم بسكين في سيدني

هاجم رجل مسلح بسكين زوار مركز ويستفيلد بوندي جنكشن للتسوق في مدينة سيدني بأستراليا اليوم السبت 13 أبريل 2024.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرون على الأقل، ووصلت الشرطة الاسترالية إلى مكان الحادث، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أصيب عدة أشخاص نتيجة إطلاق نار وقع خلال احتفالات عيد الأضحى في فيلادلفيا.