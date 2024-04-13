غرق طفل في الترعة الكبيرة بأسوان

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء السباحة فى الترعة الكبيرة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة .

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل يدعى "مصطفى رجب حفنى، 15 سنة"، فى الترعة الكبيرة بكوم أمبو، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وفي نفس السياق ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار وذلك بعد تعرض شابين للغرق أسفل كوبري كلابشة ، موضحاً بأنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان لتكثف مرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق ، وخاصة فى الأماكن التي تشهد حالات للغرق والتي تحتاج لمنع السباحة بها منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتى فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو ، وأسفل كوبرى كلابشة ، بالإضافة إلي منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.