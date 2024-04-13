بالفيديو.. مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: استقبلنا 84 ألف زائر خلال عيد الفطر

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن حديقة الحيوان بالإسكندرية تعد الثانية على مستوى مصر بعد نظيرتها بالجيزة التي جرى إغلاقها بهدف التجديد، مشيرة إلى تزايد زائريها للغاية خاصة أصحاب رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة للإسكندرية.

وأضافت "فتحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أنه تم استقبال حوالي 11 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، والمعروف في الأعياد أن الزيارات تكون أسرية وعائلية، لافتة إلى استقبال الحديقة في اليوم الثاني 34 ألف زائر، أما اليوم الثالث شهدت الحديقة 39 ألف زائر، أي ما يعادل في 84 ألف زائر في ثلاثة أيام العيد.

وتابعت، أن توافد الزوار على حديقة الحيوان بالإسكندرية خلال شهر رمضان يكون ضعيف للغاية بسبب الصيام، لذلك يتم استغلال الشهر المبارك في إقامة عمليات الصيانة والتطويرفضلا عن إجراءا عمليات نقل للحيوانات الجديدة، وهذا الأمر يخضع تحت منظومة تابعة لوزارة الزراعة.