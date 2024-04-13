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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14 أبريل 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي، اليوم السبت مسجلا 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع .

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC"، كثاني أعلى سعر.
 

وبلغ سعر الدولار إلى 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"، ثم 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 47.1 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، بينما وصل ثاني أدنى سعر إلى حوالي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي، يليه  47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في ميد بنك.

 

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