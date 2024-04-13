تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 20 جنيها للجرام

السبت 13/أبريل/2024 - 08:09 ص

تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم السبت ، بقيمة 20 جنيها في الجرام الواحد.



وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الذهب بمقدار جاوز ال150 جنيه علي الاقل في الجرام الواحد شاملا بذلك معظم الأعيرة الذهبية بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً

وسجل سعر عيار 21 حوالي 3210 جنيه للبيع و 3180 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2109 جنيه للبيع و 2139 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2399 دولار للبيع و 2400 دولار للشراء .



في المقابل سجل سعر عيار 18 نحو 2754 جنيه للبيع و 2720جنيه للشراء و الجنيه الذهب 26.08 الف جنيه للبيع و 26.32 الف جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3725 جنيه للبيع و 3760 جنيه للشراء .