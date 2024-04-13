"سي إن إن": الإيرانيون يريدون أن تكون الضربة الانتقامية لإسرائيل كبيرة

أفادت قناة "العربية" اليوم السبت، نقلًا عن مصدر ل "سى إن إن"، أن الإيرانيون يريدون أن تكون الضربة الانتقامية لإسرائيل "كبيرة".

كما أضاف، أن تحريك إيران لأصولها العسكرية داخليا يشير لاحتمالية استعدادها لمهاجمة أهدف إسرائيلية من داخل أراضيها.

وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن "سي إن إن"، أن مسؤولين أمريكيين صرحوا أن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي أسلحة يتم إطلاقها على إسرائيل إذا كان ذلك ممكنَا.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب بمناسبة عيد الفطر، أن النظام الشرير ارتكب خطأ، يجب أن يعاقب وسيعاقب، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا.