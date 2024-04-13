الاحتلال يواصل قصفه المدفعي شمال مخيم النصيرات

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفها المدفعي وإطلاق قنابل الإنارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واحتجزت اليوم، قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قصفات مدفعية في المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي في الرأس، في بلدة عزون شرق قلقيلية، قرب حاجز عسكري إسرائيلي مقام بالقرب من الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس، وتواصل قوات الاحتلال في مداهمة المنازل داخل البلدة.