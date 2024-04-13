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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 مواطنين إثر اعتداءات المستوطنين خلال اقتحام قرية أبو فلاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن إصابة 5 مواطنين فلسطينيين إثر اعتداءات المستوطنين خلال اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

ومنذ قليل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قصفات مدفعية في المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي في الرأس، في بلدة عزون شرق قلقيلية، قرب حاجز عسكري إسرائيلي مقام بالقرب من الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس، وتواصل قوات الاحتلال في مداهمة المنازل داخل البلدة.

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