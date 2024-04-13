فرح تحول لمأساة.. ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز إلى 53 مواطنًا بالمنيا

دموع في عيون الفرح وحكايات وقصص مأساوية تحولت فيها الضحكات إلى بكاء والأفراح إلى أحزان فما أصعب الفرح الذي يليه الحزن، وتسمع صوت الصراخ والنحيب بدلًا من الزغاريد وتنقلب أصوات الأغاني والاحتفالات إلى أصوات سيارات الإسعاف.

وشهدت قرية منسافيس بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا حادثًا مأساويًا حيث انفجرت أسطوانة بوتجاز وأُصيب حوالي ٥٣ شخصًا إثر حريق شب نتيجة ذلك الانفجار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة ٥٣ شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.



وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة بأحد المنازل بالقرية حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وأُصيب كل من عبد الرحيم حسين عبد الرحيم، 45 سنة، يوسف شعبان محمد، 20 سنة، محمد نصر مصطفى، 30 سنة، صابر فتحي جمعة، 25 سنة طارق محمد جابر، 18 سنة، رودينا حسن علي، 9 سنوات، عفاف عبد الحميد محمد، 40 سنة، علاء محمد، 30 سنة، محمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، شريف محمد صابر، 12 سنة، زياد حسن علي، 8 سنوات، عامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي، ملك حسن علي، 13 سنة، مهني عبد الله محمد، 52 سنة، محمد أحمد نادي، 11 سنة، رحمة أحمد نادي 14 سنة، سيد فؤاد، 43 سنة، شهد نادي محمد، 4 سنين، نورا نادي محمد، 15 سنة، عيد محمد نادي، 8 سنين، محمد أحمد نادي، 12 سنة، رحمة أحمد نادي، 14 سنة، سيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، سماح فرغلي محمد، 40 سنة، محمد يوسف أحمد، 18 سنة، فؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، شعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة، عمرو محمد صابر، 14 سنة، عبدالله طه نجاح، 12 سنة، أدهم سيد نجاح، 12 سنة، ليلى سيد سيد، 45 سنة، منة أحمد علي، 13 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب: نبيل محمد رضا، 58 سنة، طه ناجح سيد، 40 سنة، هدير ربيع فوزي، 20 سنة، فاطمة نادي سيد، 43 سنة، ندى محمد سليمان، 19 سنة، قدرية عبد الحميد مهنى، 60 سنة، طالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، درديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، عصام مخلوف توني، 43 سنة، نبيه ناجح سيد، 40 سنة، محمود رمضان محمود، 23 سنة، محمد نبيل محمد، 23 سنة، محمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعى.

وقام الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتفقد حالة مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، مما أسفر الحادث عن إصابة ٥٣ مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارُا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي بحري مسجد النور مركز أبو قرقاص مما أسفر عن إصابة ٥٣ مصابًا، ونقلوا إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي ومستشفى المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي.