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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية: حملات مكثفة لرفع الإشغالات وضبط التكاتك المخالفة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وضبط التكاتك المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع طوال أيام عيد الفطر المبارك.

حيث قامت حملة تفتيشية مساء اليوم  برئاسة اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة و عواطف طاحون رئيس حي شرق أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك التي تسير في الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق وتحدث تكدس مروري ، وتهيب محافظة المنوفية سائقي التكاتك بعدم السير في الشوارع الرئيسية والالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور في هذا الشأن .


كما شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملات تفتيشية مكثفة برئاسة هناء عقيلة رئيس حي غرب لرفع كافة الإشغالات بنطاق الحي لتسهيل الحركة المرورية. 
وأشار محافظ المنوفية إلي استمرار الحملات بشكل يومي في كافة مراكز ومدن المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وضبط المخالفين .

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التكاتك المخالفة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حى غرب شبين الكوم عيد الفطر المبارك