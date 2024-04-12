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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ماكرون وشولتز يبحثان المبادرات الأوروبية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتز لمناقشة خطط أوروبا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه في بيان صحفي أنه "تأكيدا على دعمهما الثابت وطويل الأمد لأوكرانيا، تابع الزعيمان العمل المنجز في إطار مؤتمر دعم أوكرانيا الذي عقد في 26 فبراير في باريس وقمة فايمار التي عقدت في 15 مارس"، بحسب ما أورته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأضاف بيان الإليزيه أن الجانبين ناقشا في برلين المبادرات الأوروبية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وناقش الجانبان أيضًا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ونسقا جهودهما، على وجه الخصوص، لحماية إعادة التوازن في العلاقات التجارية الأوروبية الصينية، وشددا على تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الأوروبي.

وفي ضوء الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي يومي 17 و18 إبريل، أكد ماكرون وشولتز على الحاجة إلى إحياء القدرة التنافسية الأوروبية، وخاصة من خلال تعميق اتحاد أسواق رأس المال.

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