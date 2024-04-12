علاج جديد للأورام الليفية بعيدا عن الجراحة

الأورام الليفية في الرحم منتشرة بدى الكثير من النساء وحلها الوحيد هو الجراحة سواء جراحة المناظير او الجرا العادية ويحاول النساء ايجاد طرق بديلة للعلاج بعيدا عن الجراحة، وقد تسبب الاورام الليفية دورة غزيرة ونزيف والكثير من الالم اذا تركت دون علاج او ازالة، حتى توصل طبيب امريكي لعلاج لا يعتمد على الجراحة ولكن يتخلص من تلك الاورام.

الطبيب الامريكي ميشيل اوري، طبيب أمراض نساء وأورام ليفية، يقول إن تلك الأورام تنمو في جدار الرحم وتكون غالبا حميدة وتختلف حجمها من شخص لاخر فبعضها لا يمكن رؤيته بالعين المجردة والبعض الاخر يشوه الرحم بسبب كبر الحجم وتملأ منطقة الحوض حتى توصل لطريقة جديدة لازالتها والتوغل لاستئصالها بـ"الترددات الراديوية"، وبذلك يمكن ازالة اي ورم ليفي بفاعلية كبيرة.

ويقول الطبيب ان التقنية مفيدة لعلاج الاورام الليفية داخل جدار الرحم لانها كانت تتطلب سق انسجة الرحم لازالة الورم وعلاجه، ويعتمد الطبيب الى ادخال أداه تشبه الابرة داخل الورم الليفي لارسال ترددات راديوية دات موجات حرارية لاستهداف الاورام الليفية وتستخدم الطاقة لتكسير انسجة الورم الليفي ويتم تقليص الاورام الليفية لتصبح اقل انتاجا للاعراض ولا توجد فترة نقاهة بعد الاجراء.

ومن اعراغض الأورام الليفية:

دورة شهرية غير منتظمة.

دورة شهرية غزيرة.

الشعور بالم وضغط في منطقة الحوض.

التبول المتكرر.

زيادة حجم منطقة المعدة.

الإمساك.

الم في منطقة المعدة وأسفل الظهر أثناء العلاقة.

تعيق الحمل.

قد تسبب العقم.

وجودها أثناء الحمل خطر على صحة الطفل والحمل.