مدرب بورنموث يتفوق على كلوب وأرتيتا وجوارديولا في مارس

توج الإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، بجائزة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كأفضل مدرب في البريميرليج لشهر مارس، بعدما قاد فريقه لتحقيق نتائج مميزة خلال الشهر الماضي.

وتفوق إيراولا على منافسين كبار، من بينهم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لنيل هذه الجائزة المرموقة.

قاد إيراولا بورنموث لتحقيق 3 انتصارات وتعادل واحد خلال 4 مباريات في شهر مارس، لم يتلق الفريق أي هزيمة خلال الشهر، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال الشهر.

ساعد إيراولا بورنموث على الارتقاء للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 41 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من مراكز الهبوط.