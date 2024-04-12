كرمها الرئيس.. حكاية نجاح فنانة تشكيلية مصرية ومطربة من ذوي القدرات الخاصة

المصريون من ذوي القدرات الخاصة يمتلكون مواهب مبهرة تفاجيء الجميع كل يوم واثبتوا قدرتهم الفائقة في تحدي الصعاب واثبات نفسهم رغم كل الظروف من ضمن تلك المواهب المصرية "فيفيان كامل" وهي فنانة تشكيلية ومطربة مصرية من ذوي القدرات الخاصة، لها انجازات طويلة في المجالين الذي اختارتهما لاثبات موهبتها وقدرتها حيث حصلت على جوائز محلية ودولية في الفن التشكيلي والغناء، شاركت الفنانة أنغام في كوبلية غنته معها بعنوان "رقم صحيح" ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة في افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

كما حصلت على لوحة لها على المركز الأول في ملتقى المرح العائلي الدولي من مؤسسة بن زايد العليا في الامارات، ومن ضمن أعمالها الغنائية ايضا مشاركتها الغناء للفنانة يسرا، لطيفة، ومينا عطا، وحصلت على جائزة لوجودها ضمن ٥٠ امرأة مؤثرة وملهمة في مصر لعام ٢٠٢١، وشاركت كعضو لجنة تحكيم الغنا والموسيقى بمهرجان مواهب الإسكندرية، كرمها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضمن احتفالية تكريم المرأة المصرية، وتم تكريمها من عدة جهات دولية وحصلت على أفضل ملهم على مستوى الوطن العربي من ذوي الهمم لعام ٢٠٢٣.

من ضمن إنجازاتها التي تفتخر بها مشاركتها الغناء للفنان هاني شاكر في اغنية "مع البلد دي" وشاركت بأغنية باللغة اليابانية مع وفد ياباني في افتتاح ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج مع مهرجان دولي شاركت فيه ٤١ دولة، وتقول "فيفيان" انها استخدمت الكرسي المتحرك نتيجة خطأ طبي أثناء عملية في العمود الفقري، وانها حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع ودعمت موهبتها في الرسم بالدراسة الحرة في كلية الفنون الجميلة وتعمل على دعم مواهبها دائما بالتعلم والدراسة من اجل تمنيتها".