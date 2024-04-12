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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

كل ما تريد معرفته عن دوالي الساقين

الدوالي
الدوالي
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دوالي الساقين مشكلة صحية يعاني منها الكثير من الناس ولا تقتصر على كبار السن فقط، بل يعاني منها بعض الشباب وتحدث لاسباب متعددة ومختلفة وتظهر في الساقين على شكل اوردة ملتوية حمراء او زرقاء او بلون الجلد وتظهر الاوردة بارزة والجلد منتفخ وتظهر عادة على الفخذين والساقين بالقرب من الكاحلين والقدمين واسفل الحوض والارداف.


-اسباب ظهور الدوالي:

الوراثة:

اذا كان أحد الوالدين يعاني منها فهناك احتمال اصابة مبكرة للابناء بها.

 

زيادة الوزن:

من العوامل التي تعد شائعة للدوالي فحتى لو كان العمر في العشرينات مع زيادة الوزن قد تكون معرش للاصابة بنسبة كبيرة.

 

الحمل:

سبب من أسباب الدوالي حتى في سن العشرينات اثناء الحمل.
 

الوقوف لفترات طويلة:

من اكثر الأسباب الشائعة للدوالي كثرة الوقوف لفترات مع قلة الحركة.

الملابس الضيقة:

من أسباب الدوالي حيث تمنع تدفق الدم وارتداء الكعب العالي كثيرا يضع ضغط كبير على اوردة الحزء السفلي من الساب ويسبب الدوالي.

 

نصائح للوقاية:

رفع الساقين وعدم الوقوف لساعات طويلة.

ارتداء الجوارب الضاغطة المقاومة تأثيرات الجاذبية أثناء الجلوس والوقوف.

تجنب الملابس الضيقة.

المشي.

دوالي الساقين اوردة ملتوية الجلد منتفخ