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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إمام عاشور يشارك للمرة الأولى في تدريبات الأهلي.. ومصدر يكشف موقفه من القمة

إمام عاشور في تدريبات
إمام عاشور في تدريبات الأهلي
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شارك إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وتفاجأ جمهور الاهلي بمشاركة إمام عاشور في التدريبات بدون حامل الذراع بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف منذ فترة.
وكشف مصدر داخل الأهلي أن مشاركة امام عاشور في تدريبات الفريق لا تعني جاهزيته للمشاركة في لقاء القمة ضد الزمالك يوم الاثنين القادم.
وأضاف المصدر أن اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي في التدريبات ويحتاج إلى اسبوع للمشاركة في المران الجماعي على أن يتم حسم موقفه من المشاركة في مباراة مازيمبي الكونغولي يوم 20 أبريل الجاري في دوري أبطال أفريقيا.
وكان أمام عاشور خضع لعملية جراحية في الكتف منذ فترة بعد تعرضه لخلع في الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الشهر الماضي.

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