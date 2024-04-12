القصة الكاملة لإلغاء حفل حمو بيكا بالأقصر.. وتدشين هاشتاج "لا يشرفها حضورك"

شهدت الساعات القليلة الماضية موجة غضب كبير تجاه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد الإعلان عن إقامة حفل بمناسبة العيد فى محافظة الأقصر.

دشن أهالى المحافظة هاشتاج "لا يشرفها حضورك"، تعبيراً عن رفض أهالى الأقصر لإقامة حفل أحد نماذج الإنحدار الفني على حد وصفهم، على أرض محافظتهم العريقة والسياحية والتاريخية.

وبعد تعالي موجة الغضب الجماهيري تم الإعلان عن تأجيل الحفل وعدم إقامته فى ميعاده المقرر بمناسبة العيد، ولم تتوقف حملات الغضب تجاه مبدأ إقامة الحفل من أهالى الأقصر.

أول تعليق لحمو بيكا

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا أن الحفل تم إلغاؤه منذ فترة بسبب مشاكل تنظيمية، وليس بسبب ما يتردد من رفض أهالى الأقصر له.

وتابع مؤدي المهرجانات حمو بيكا أن أهل الصعيد والأقصر بشكل خاص لهم مكانه كبيرة لديه، ولهم كل الإحترام والتقدير.

يشار الى أن أهالى الأقصر رفضوا وجود حمو بيكا معللين ذلك أن الأقصر أرض حضاره، ولا يجوز أن يقف عليها أمثال هؤلاء من الظواهر الفنية الغريبة فى السنوات الأخيرة، وأن الأولوية من سعر التذكرة لمثل هذا النموذج هو التبرع للفقراء أفضل وأهم.