الدوري التركي.. طرابزون يخسر أمام سيفاس بمشاركة تريزيجيه

خسر طرابزون سبور مباراته أمام سيفاس سبور بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري التركي.

سيطر التعادل السلبي 0-0 على مجريات الشوط الأول، حيث غابت الفرص الحقيقية للتسجيل، وسط أداء متوسط من كلا الفريقين.

في الشوط الثاني، بادر سيفاس سبور بشن هجمات أكثر إلحاحا، بحثا عن خطف هدف الفوز.

وتمكن الفريق من تحقيق مبتغاه في الدقيقة 52، من خلال رأسية متقنة للاعب كوينسي مينيج، استغل فيها كرة عرضية متقنة.

شارك النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة كأساسي مع طرابزون، لكنه لم يقدم أداء مقنعا، وفشل في التأثير على مجريات اللقاء بشكل إيجابي، وبعد 30 دقيقة فقط من اللعب، قرر المدير الفني لطرابزون استبدال تريزيجيه، في محاولة لتغيير مسار المباراة، دون جدوى.

بهذه النتيجة، رفع سيفاس سبور رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب. فيما توقف رصيد طرابزون عند 52 نقطة، ليواصل احتلال المركز الثالث.