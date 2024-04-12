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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة ١٦ شخصا بحروق فى انفجار أسطوانة بوتجاز بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب ١٦ شخصا بحروق متنوعة  فى انفجار اسطوانة بوتجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز ابوقرقاص  جنوب محافظة المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.
انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصًا بحروق متنوعة، جرى نقلهم للمستشفيات العامة.
وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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