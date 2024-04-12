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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الأمريكية تعلن عقد منتدى في واشنطن لبحث التعافي الاقتصادي لأوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد منتدى يوم 17 أبريل في واشنطن بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا، مخصص لبحث تعافي الاقتصاد الأوكراني.

وجاء في البيان الخارجية الأمريكية: "ستستضيف وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التجارة، بالشراكة مع حكومة أوكرانيا وغرفة التجارة الأمريكية، منتدى الشراكة الأمريكية الأوكرانية"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أفاد البنك الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار.

وفي فبراير، قدرت المفوضية الأوروبية تعافي أوكرانيا بنحو 453 مليار يورو.

وزارة الخارجية الأمريكية التعافي الاقتصادي لأوكرانيا