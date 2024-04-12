وزارة الرياضة تفاضل بين 3 رؤساء اتحادات لرئاسة اللجنة الأولمبية

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تفاضل حاليا بين 3 رؤساء اتحادات رياضية للترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية فى الانتخابات المقبلة عقب دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز إن رئيس اللجنة الأولمبية الحالي ياسر إدريس دخل فى بعض الأزمات الفترة السابقة مع رؤساء الاتحادات الرياضية الأمر ألذى يهدد استمراره فى رئاسة اللجنة الأولمبية فى الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن رؤساء الاتحادات الثلاثة التي يتم المفاضلة بينهم رؤساء لألعاب فردية حققت طفرة كبيرة داخل هذه الاتحادات ووضعت لاعبيها علي خارطة المنافسات القارية والعربية والدولية ويتقلدون مناصب قارية ودولية وعربية ويحظون بثقة اتحاداتهم الدولية.

من ناحية أخرى يواصل المواطنون في مبادرة العيد تواجدهم داخل مراكز الشباب علي مستوى المحافظات.

حيث يتم تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز شباب، تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب- الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالتعاون مع كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



وقال وزير الشباب والرياضة إن استمرار المبادرة يعد نقطه تحول كبيرة لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور من مراكز الشباب وقيام المراكز بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري.



وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وتفتح مراكز الشباب أبوابها بالمجان لتقديم البرامج الترويحية خلال أيام عيد الفطر المبارك من فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال ، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز، وكذلك تقديم البرامج و الفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور .