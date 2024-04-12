بعد رمضان والعيد.. أفضل طريقة لتخفيض وزنك

يعاني بعض الناس من مشكلة زيادة الوزن بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك لكثرة تناول الحلويات والاكلات الدسمة والعصائر المحلاة ويكون فقدان الوزن صعب على بعض الناس ويحتاجون نظام غذائي صحي يتناولون فيه الكثير من الاكلات المفضلة والصحية في نفس الوقت لخسارة الوزن الزائد باسرع وقت وتبرز "البوابة نيوز" نصائح خبراء التغذية لخسارة الوزن بعد العيد.

على كل شخص إتباع نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن يساعد على خسارة الوزن ببطء دون الشعور بالحرمان، مع إتباع بعض النصائح:

تناول الطعام ببطء للاستمتاع وتشعر بالشبع وحتى لا تأكل كميات كبيرة.

استبدال زيت القلي بالشوي والسلق لتقليل استخدام كميات كبيرة من الدهون.

استبدال الجبن والالبان كاملة الدسم بخالية الدسم.

تناول اللحوم قليلة الدهون لصحة افضل ولفقدان الوزن بشكل اسرع.

التقليل من تناول السكر والحلويات والعصائر الغير طبيعية المحلاة.

رش القليل من الملح على الطعام.

تناول الكثير من المياه والخضروات والفواكه.

توقف تناول المشروبات الغازية.





النظام الغذائي المناسب:

تناول وجبة الفطار في وقت مبكر حتى يعمل الحرق طوال اليوم.

تناول فطور صحي من الالياف والمعادن والبروتين وتقليل النشويات.

الغداء في موعد ثابت غني بالسلطة والبروتين المشوي او المقلي مع القليل من النشويات مثل الارز الابيض المسلوق بدون دهون.

يمكن تناول وحبات صغيرة بين الوجبات الرئيسة في حابة الشعور بالجوع مثل الخيار او التفاح الاخضر او بسكوت الشوفان.

وجبة العشاء لا تكون بعد السابعة او الثامنة مساءا ولا يجب النوم بعدها مباشرة وتكون وجبة خفيفة صحية مثل الفول والجبنة القريش والخضروات

ممارسة الرياضة قد المستطاع حتى لو المشي لمدة ساعة يوميا.

يمكن تناول القهوة أو الشاي بدون ألبان صباحا مع الفطار وبدون سكر مرة يوميا.