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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الطائرة على حساب الزمالك

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي .


جاءت نتيجة الأشواط:

21-25
25-21
16-25
25-21
15-17

وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من الأهلي و وادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها غدا السبت .

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي و الزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقرر لها هذا الشهر.

الزمالك نادي الشمس من الفوز على الزمالك