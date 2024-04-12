رئيس مدينة منوف يشارك أهالي مصابي غزة الاحتفال بعيد الفطر

قام وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية اليوم ، يرافقه نائبه وليد سالم ومحمد العربي باصطحاب أهالي مصابي غزة والمقيمين بمستشفى منوف العام ومستشفى الحميات بمنوف إلى قاعة وادي القمر بمنوف وذلك للاستمتاع والترفيه وقضاء ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك.

اشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والالعاب لأطفال المصابين.

وأكد رئيس مدينة منوف، على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأهالي المصابين.

وشدد على الأخوة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني ورحب بأهالى المصابين مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني.

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