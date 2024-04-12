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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة منوف يشارك أهالي مصابي غزة الاحتفال بعيد الفطر

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بعيد الفطر المبارك
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قام وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية اليوم ، يرافقه  نائبه وليد سالم ومحمد العربي  باصطحاب أهالي مصابي غزة والمقيمين بمستشفى منوف العام ومستشفى الحميات بمنوف إلى قاعة وادي القمر بمنوف وذلك للاستمتاع والترفيه وقضاء ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك.

اشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والالعاب لأطفال المصابين.

وأكد رئيس مدينة منوف، على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأهالي المصابين. 

وشدد على الأخوة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني ورحب بأهالى المصابين مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني.

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الشعب الفلسطيني الشعب المصرى عيد الفطر المبارك محافظة المنوفية مدينة منوف