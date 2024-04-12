منة فضالي فى رسالة لجمهورها : "الرضا يمنحك كل ما تحب"

شاركت الفنانة منة فضالى جمهورها بأحدث إطلالة لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وذلك من قضاء أجازتها من أمام البحر.

علقت على الصور "الحياة لن تمنحك كل ما تحب، ولكن الرضا سيجعلك تحب كل ما تحب"، وشارك الجمهور فى التعليقات وأشاد المتابعين بالإطلالة الخاصة بها وقدموا لها التهنئة بمناسبة عيد الفطر.

شاركت الفنانة منة فضالى فى الموسم الرمضاني بأكثر من عمل من خلال مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، منه فضالى، مجدي كامل، أوس أوس، هشام اسماعيل، علاء مرسي، محمد ثروت، أحمد عبدالحميد، كزبرة، تأليف أحمد محمود أبو زيد، والإخراج أحمد شفيق.

وأطلت الفنانة منه فضالى على جمهورها أيضا من خلال مشاركة الفنان حسن الرداد بطولة مسلسل "محارب"، وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، تامر عبدالمنعم، نور محمود، كريم العمري، ناهد السباعى، تأليف محمد سيد بشير والإخراج شيرين عادل.

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