حمادة هلال عن نجاح «المداح»: «كنت عايز أعمل حاجة مختلفة»

تحدث الفنان حمادة هلال عن نجاح مسلسل المداح 4، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان ، على إحدى القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم.

وقال حمادة هلال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سر نجاح الجزء الرابع وجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة، قائلاً: «عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه».

وأكد أن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، قائلاً: «والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي».

